محمد سليم شوشة: الشهاوي شاعر له منطقته الخاصة وشعره محفز للكتابة

بدأت، مساء الاثنين، فعاليات ندوة تجربتي في الكتابة التي يتحدث فيها الشاعر الكبير أحمد الشهاوي ويحواره الدكتور محمد سليم شوشة بالصالون الثقافي بلازا ١ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال شوشة، في تقديمه إن الشهاوي شاعر له تحربة خاصة ومن الاصوات الحقيقية التي شكلت وجودا شاريا له قيمته واهميته وصاحب تجربة عريضة وممتدة وحصل علي حوائز مثل قسطنطين كقافيس واليونسكو وتناول تحربته عدد من النقاد ومن ابرزهم الناقد عز الدين اسماعيل والدكتور صلاح فضل والدكتور محمد عبد المطلب والدكتور صبري حاقظ وعدد كبير من الأكاديميين الذين رأوا في تجربته ما يخصها وفي صوته أبعاد وملامح كانت مبشرة ولها منطقتها التي تشتغل عليها.

أضاف: “أنا واحد من الناس كنت مهتما ووصلت حد الاستغراق في شعره لدرجة أني ما قرات إلا وحفزني للكتابة، وأنا كمتابع للشعر في كافة الأقطار العربية أجد موقعا خاصا ومذاقا لشعرية الشهاوي”.

وواصل:" في تصوري هو شاعر حدد موقعه من عدد من المكونات وموقفه من أسئلة مهمة، ابرزها موققه من الشعر والتراث وارتباطهما بالحداثة".

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.