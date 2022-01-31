الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رقية الهلالى: قطاعا «الاتصالات والأعمال العام» إحدى ركائز النمو الاقتصادى

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

أشادت النائبة رقية الهلالي،عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، للحكومة، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، وشركات قطاع الأعمال العام، باعتبارهم إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يساهم بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

واكدت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية اليوم، أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب التنمية في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات ورقمنة الوزارات المعنية والسيادية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري.

كما ثمنت نائبة حماة الوطن، تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، لافتة إلي أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين كافة المجالات والتخصصات في الدولة الحديثة، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

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