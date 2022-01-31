«الزراعة»: إعطاء ٦٠٠ ألف جرعة تحصين خلال حملة الجلد العقدى للماشية وجدرى الأغنام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن، وبدأت في ٢٢ يناير الماضي، حوالي ٦٠٢ ألف و٥٨١ جرعة للأبقار والأغنام والماعز على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم منذ بداية الحملة، حتى الآن، تحصين حوالي٤٤٦ ألفا و٧٠٢ جرعة للأبقار، و١٣٩ ألفا و٥٥٦ جرعة للأغنام، و١٦ ألفا و٣٢٣ جرعة للماعز.

وأوضح أن الحملات التي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكل الرءوس بهدف إنجاح الحملة، لافتا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة كل المربين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.