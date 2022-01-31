الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: إعطاء ٦٠٠ ألف جرعة تحصين خلال حملة الجلد العقدى للماشية وجدرى الأغنام

حملات تحصين الماشية
حملات تحصين الماشية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن، وبدأت في ٢٢ يناير الماضي، حوالي ٦٠٢ ألف و٥٨١ جرعة للأبقار والأغنام والماعز على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم منذ بداية الحملة، حتى الآن، تحصين حوالي٤٤٦ ألفا و٧٠٢ جرعة للأبقار، و١٣٩ ألفا و٥٥٦ جرعة للأغنام، و١٦ ألفا و٣٢٣ جرعة للماعز.

وأوضح أن الحملات التي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكل الرءوس بهدف إنجاح الحملة، لافتا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة كل المربين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.

-الزراعة إعطاء أكثر ٦٠٠ الف جرعة تحصين خلال الحملة القومية للتحصين الجلد العقدي للماشية وجدري

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أبوجبل يكشف آخر تطورات إصابته وموقفه من مباراة مصر والكاميرون

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

تقارير مغربية تكشف حقيقة الاعتداء على فوزى لقجع عقب مباراة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل