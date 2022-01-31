بسبب لهو الأطفال.. إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين فى أسوان

نجح ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة الرائد نبيل العادلي رئيس المباحث، اليوم الإثنين، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية العتمور المستجد، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العتمور المستجد التابعة للمركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وانتقل على الفور النقيب حسين أيمن، معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو، إلى مكان المشاجرة بقرية العتمور المستجد، والذي تمكن من احتواء المشاجرة بين العائلتين الذي استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وفرض السيطرة الأمنية على القرية.

التحريات

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى شهدت قرية المنصورية الجديدة ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، مقتل غفير بعدة طعنات بآلة حادة في ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الرائد شريف شكري، رئيس الفرع الجنائى لمراكز دراو ونصر النوبة، بورود بلاغ لمركز شرطة دراو بمقتل شخص يدعي "كمال. ا" في ظروف غامضة يقيم بمنزل رقم 5 داخل قرية المنصورية الجديدة ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو.

وانتقل على الفور ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفحص والتحري تبين أن الشخص لقي مصرعه طعنًا بآلة حادة، وأنه يعيش بمفرده داخل المنزل نظرًا لأنها الاستراحة المخصصة له بواسطة مكان عمله، وأنه يعمل غفيرا، وأثناء توجه نجله للاطمئنان عليه وجده غارقًا في دمائه في ظروف غامضة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص لقي مصرعه قتلاً بعدة طعنات بآلة حادة قبل يوم من اكتشاف الجريمة، حيث إن دماءه جافه مما يدل على ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.