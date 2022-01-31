أبوجبل يكشف آخر تطورات إصابته وموقفه من مباراة مصر والكاميرون

أكد محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إصابته بشد عضلي، وجاهزيته لمواجهة الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وكان "أبوجبل" قد تعرض للإصابة في المباراة التي جمعت منتخب مصر بشقيقه المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، ليتم استبداله في الأشواط الإضافية بمحمد صبحي.

وقال "أبوجبل" في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "أشكو فقط من شد عضلي وأتجه نحو المشاركة بإذن الله في المربع الذهبي يوم الخميس القادم أمام المنتخب الكاميروني".