جامعة القاهرة: لا صحة لإخلاء المدن الجامعية واستمرار العمل بشكل طبيعى

قالت جامعة القاهرة إنه لا صحة لما يتردد بشأن إخلاء المدن الجامعية، وأنها لا تزال تعمل بشكل طبيعي بكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الترم الأول مع التأكيد على عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي.

وأضاف الجامعة أن من الإجراءات الروتينية تعقيم المدن وإجراء عمليات الصيانة والأمان خلال فترة الإجازة التي يعود فيها الطلاب إلى منازلهم عادة.



وأشارت إلى أن الأمر كله يتعلق بإجازة منتصف العام الدراسي كما هو معتاد.



وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وعدم تصديق مثيري البلبلة.