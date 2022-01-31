الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية العماني ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

وزير الداخلية العماني
وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل

بحث وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر في عدد من مجالات التعاون.
واستعرض الجانبان، خلال زيارتهما لمنفذ الربع الخالي الرابط بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعزز مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة تعميقًا لأواصر الأخوة والتعاون بين سلطنة عُمان والسعودية وتعزيزًا للترابط الأخوي المشترك الذي أرست دعائمه قيادتا البلدين.
وجرى خلال الزيارة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المنفذ، وأطلع الوزيران على سير العمل والخدمات التي يقدمها المنفذ للعابرين وانسيابية الحركة بين الجانبين.
ويعد المنفذ الذي افتتح في السابع من ديسمبر العام الماضي جسرًا لتعميق التعاون والترابط والإخاء، وسيسهم كذلك في توطيد التواصل الاجتماعي بين الأشقاء، وسينشط حركة النقل والبضائع وسيزيد من حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، كما سيكون هذا المعبر رافدًا مهما لدعم الأنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

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وائل لطفي

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