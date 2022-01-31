حاكم دبي يعرب عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون البناء مع الصومال

أعرب نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تطلع بلاده إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك خلال لقاء محمد بن راشد، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبله في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

ومن جهته، قدم رئيس الوزراء الصومالي شكر وتقدير بلاده لمواقف دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تجاه الصومال خلال الفترات الماضية، مهنئا الإمارات على الاستضافة الناجحة لمعرض "إكسبو 2020 دبي".. مضيفا أن القيم التي يدعو لها الحدث العالمي تعكس إيمان الإمارات بأهمية إقرار السلام والوئام والتفاهم بين الشعوب كسبيل للوصول إلى المستقبل الأفضل المأمول للمنطقة والعالم.