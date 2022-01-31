الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المصارف العربية» يعقد مؤتمرًا عالميًا لمكافحة غسيل الأموال

وسام فتوح
وسام فتوح

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي “عربي - أمريكي”، ينظمه الاتحاد بمشاركة مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيدة اليزابيث روزنبرج، في أول مشاركة لها في مؤتمر مصرفي عربي، بعنوان "مكافحة الفساد، والامتثال لمعايير “AMLA 2020" وهي القوانين الأمريكية المستجدة لمكافحة غسل الأموال.

ويعقد المؤتمر يومي 3 و4 فبراير، بمقر الأمانة العامة للاتحاد في بيروت، ومباشرة من واشنطن.

وقال فتوح، إن المؤتمر سيعقد حضوريًاِ وعبر تقنية البث المباشر، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات، مؤكدًا أن المؤتمر سيشكل منصة حوار مباشرة مع السلطات الرقابية الأمريكية برسالة مباشرة من واشنطن ونيويورك.

وأضاف:" سيشارك في المؤتمر مسؤولون من: البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك، يترأسهم القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك الفدرالي الأميركي السيد مايكل هيلد، وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيد  مارتن غرانت ، كبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيد شون أومالي، و مسؤولين من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ، بمشاركة كبرى المصارف الأميركية المراسلة ، وخبراء من وزارة الخزانة الاميركية بالاضافة الى مشاركة البنوك المركزية العربية ، وقيادات مصرفية عربية الأعضاء في الاتحاد."

وأضاف فتوح انه بعد التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية وموافقتها، فسوف يتم دعوة الصحافة العربية التي ستشارك لأول مرة في تغطية اعمال هذا المؤتمر.

امريكية البنك خزانة المركزى العربية خبراء عقد الرئيس وزن حوار عرض فتوح بعد الاولى تمويل الفساد وزير

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