الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب وسط غربي اليمن.
وذكرت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تخوض منذ فجر اليوم معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة (الرملة) جنوبي مأرب.
وأوضحت أن المعارك الدائرة صاحبها قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.
يشار إلى أن التحالف العربي "بقيادة المملكة العربية السعودية" يستهدف يوميًا تعزيزات وآليات قتالية تابعة للحوثيين جنوبي محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع هجوم تشنه قوات يمنية ضد الميليشيات في مأرب وشبوة، ومحافظات يمنية أخرى.

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وائل لطفي

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