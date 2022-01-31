ضبط 3 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، وحيازة مواد مخدرة، و22 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1582 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 188 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضية واحدة فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.