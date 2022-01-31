الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل سفيري هولندا والنرويج بالمقر البابوي

البابا خلال استقباله
البابا خلال استقباله سفيري هولندا والنرويج

استقبل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية،  بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، سفير هولندا بالقاهرة السفير Han Mauritanian Schaapveld بالمقر البابوي في القاهرة حيث دار حوار حول أهمية الحوار الديني، وأكد البابا أننا نعتمد على المحبة واحترام الآخر.

من جهته، أشار السفير الهولندي إلى اهتمام السفارة بوضع المرأة، وعقب البابا بأن هناك العديد من البرامج التي تقوم بها الكنيسة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السفيرة Hilde Klemetsdal سفيرة النرويج في مصر وقدم لها البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، واستفسرت السفيرة عن الوضع بعد الثورة، ليؤكد تواضروس ان هناك جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل تحقيق المساواة والتأكيد على قيم التسامح، وكذلك العلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيسة وكافة مؤسسات الدولة والأزهر.
وأعربت السفيرة عن سعادتها بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة في برامج دعم المرأة لخدمة المجتمع المصري.

البابا يستقبل قيادات "الأنبا أبرآم للتنمية"

واستقبل البابا تواضروس الثاني، أمس، بالمقر البابوي بالقاهرة، القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة والمشرف على خدمة الأنبا أبرآم للتنمية التابعة للكنيسة ذاتها، وعددًا من الآباء كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من الخدام أمناء الإيبارشيات ومديري برامج التنمية والسكرتارية.

واستمع البابا إلى عرض تقريري عما قامت به الخدمة في الإيبارشيات عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ثم تناقش مع الخدام في عدد من النقاط التي تمناها قداسته من الخدمة خلال الفترة المقبلة ومنها عمل دراسات وتحليل لما تحتاجه القطاعات الجغرافية التي تضم أكثر من إيبارشية وتسليمها لهذه الإيبارشيات لتتشارك معًا في تنمية مجتمعاتها بما تحتاجه، كما شجعهم على زيادة العمل المشترك مع شركاء التنمية من المؤسسات الكنسية.

العاشر من رمضان المجلس القومي للمرأة البابا تواضروس مصر الجديدة البابا تواضروس الثاني شركاء التنمية تواضروس المقر البابوي كنيسة القديس مار مرقس المجلس القومي للمرأ القمص داود لمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية

أول رد من تعليم الجيزة علي صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

استعدادات بعثة الأهلي للسفر إلى أبو ظبي

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟