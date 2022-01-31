البابا تواضروس يستقبل سفيري هولندا والنرويج بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، سفير هولندا بالقاهرة السفير Han Mauritanian Schaapveld بالمقر البابوي في القاهرة حيث دار حوار حول أهمية الحوار الديني، وأكد البابا أننا نعتمد على المحبة واحترام الآخر.

من جهته، أشار السفير الهولندي إلى اهتمام السفارة بوضع المرأة، وعقب البابا بأن هناك العديد من البرامج التي تقوم بها الكنيسة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السفيرة Hilde Klemetsdal سفيرة النرويج في مصر وقدم لها البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، واستفسرت السفيرة عن الوضع بعد الثورة، ليؤكد تواضروس ان هناك جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل تحقيق المساواة والتأكيد على قيم التسامح، وكذلك العلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيسة وكافة مؤسسات الدولة والأزهر.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة في برامج دعم المرأة لخدمة المجتمع المصري.

البابا يستقبل قيادات "الأنبا أبرآم للتنمية"

واستقبل البابا تواضروس الثاني، أمس، بالمقر البابوي بالقاهرة، القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة والمشرف على خدمة الأنبا أبرآم للتنمية التابعة للكنيسة ذاتها، وعددًا من الآباء كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من الخدام أمناء الإيبارشيات ومديري برامج التنمية والسكرتارية.

واستمع البابا إلى عرض تقريري عما قامت به الخدمة في الإيبارشيات عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ثم تناقش مع الخدام في عدد من النقاط التي تمناها قداسته من الخدمة خلال الفترة المقبلة ومنها عمل دراسات وتحليل لما تحتاجه القطاعات الجغرافية التي تضم أكثر من إيبارشية وتسليمها لهذه الإيبارشيات لتتشارك معًا في تنمية مجتمعاتها بما تحتاجه، كما شجعهم على زيادة العمل المشترك مع شركاء التنمية من المؤسسات الكنسية.