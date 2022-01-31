الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملين يديران ورشة سلاح في القليوبية والنيابة تطلب التحريات

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، بحبس شخصين لقيامهما بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وتداولها بين الخارجين عن القانون والبلطجية.

وطلبت جهات التحقيق بشبين القناطر تحريات مباحث المركز حول الواقعة، وأمرت بتحريز المضبوطات في الواقعة وإرسالها للمعمل الجنائي. 

- تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر داخل المسكن على (2 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات معدلة، وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، وأجزاء أسلحة، و أدوات التصنيع، ومبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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