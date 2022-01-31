قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الإيطالي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم السفير الإيطالي HE Ambassador Michael Quaroni الذي حضر للتعارف على قداسة البابا بعد توليه منصبه الجديد في مصر منذ ثلاثة شهور.

تبادل الحوار عن قرب الفكر والطبيعة بين الشعبين المصرى والإيطالي، وأشار قداسة البابا عن زياراته العديدة إلى إيطاليا ومن ضمنها مشاركة قداسته في يوم الصلاة العالمي الذي أقيم في باري عام ٢٠١٨ بحضور قداسة البابا فرانسيس والعديد من البطاركة.

ومن جهته، أشار سعادة السفير إلى احتضان دولته للحوار المفتوح وحرية الأديان، كما رأى في مصر نموذجًا طيبًا للتسامح والتعايش الجيد بين الأديان.

وأكد قداسة البابا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية يعملون على مبادئ المساواة واحترام الآخر وقبول التنوع.

ويُستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في 2 فبراير المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك بعد توقف العظة الإسبوعية للبابا تواضروس الثاني، لمدة شهر كاملًا بسبب إحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة امس الخميس وفدًا إعلاميًّا من ست دول إفريقية، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر بدعوة من وزارة الدولة للإعلام.

ضم الوفد إعلاميين من دول ليبريا، وتنزانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وسيراليون، وكينيا.

رحب قداسة البابا بهم وحدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى أن أهم ما تتميز به الكنيسة هو التعليم اللاهوتي والاستشهاد والرهبنة. كما ألمح قداسته الى خدمة الكنيسة القبطية الممتدة في كافة أنحاء العالم، ولا سيما في إفريقيا، وأشار إلى المستشفى التي أنشأتها الكنيسة القبطية في كينيا وهي أكبر مستشفى هناك، وكذلك هناك مدرسة صناعية تم إنشاؤها في بوروندي، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها في عدة دول إفريقية.

وفي الختام قدم قداسته هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مسار العائلة المقدسة وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر.