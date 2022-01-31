قرارات جديدة من النيابة حول ضبط سائق «يسير عكس» بالشروق

باشرت نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في واقعة ضبط سائق يسير عكس الطريق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي وإصابة شخصان بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الشروق بالقاهرة الجديدة، بلاغا يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم الدفع بأوناش لإزالة بقايا الحادث، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.