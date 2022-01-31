الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق «توك توك» في المرج

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك ملكه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما في الشارع أشهرا في وجه المجني عليه سلاحًا أبيض لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجني عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص عُثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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