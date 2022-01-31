مناقشة مستريح السيارات الجديد فى الغربية

فتحت النيابة العامة بالغربية تحقيقات موسعة مع متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي أموال منهم بزعم استثمارها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمواجهة المتهم بها.

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 4 مواطنين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم، فى مجال استيراد وتجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.



بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية، وأرباحها المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها بالمخالفة للقانون.

