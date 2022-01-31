الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناقشة مستريح السيارات الجديد فى الغربية

حبس
حبس

فتحت النيابة العامة بالغربية تحقيقات موسعة مع متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي أموال منهم بزعم استثمارها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمواجهة المتهم بها.

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 4 مواطنين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم، فى مجال استيراد وتجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
 

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية، وأرباحها المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها بالمخالفة للقانون.
 

بتهمة النصب على المواطنين تحريات مباحث الأموال العامة الأجهزة الأمنية الاستيلاء على أموال النصب علي المواطنين النصب والاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

«مصر للطيران» تطرح تخفيضا 25 % على رحلاتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل