اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان- 17»

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-17" والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المبانى، والتى أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.