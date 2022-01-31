الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصناعة الجزائرى يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وزير الصناعة الجزائري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال زغدار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، السفير إيكارت توماس.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية، في بيان لها، أنه تم خلال هذا اللقاء، استعراض العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وبحسب البيان، تطرق الطرفان إلى برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال "PADICA"، الذي أطلقته وزارة الصناعة مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنتائج المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الإلكترونيات في الجزائر.

الجزائر الاتحاد الأوروبي

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