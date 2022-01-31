انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى «آمون -22»

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى "آمون -22" والذى يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتى تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلاً عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية ، وصولاً لأعلى معدلات الإستعداد القتالى .

ويهدف التدريب "آمون -22" لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلاً البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف .