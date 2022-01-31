الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى «آمون -22»

آمون -22
آمون -22

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك  المصرى الفرنسى "آمون -22" والذى  يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتى تتناول التدريب على أعمال التخطيط  وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلاً عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية ، وصولاً لأعلى معدلات الإستعداد القتالى .

ويهدف التدريب "آمون -22" لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلاً البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف .

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«هنيدى» يعلق على سوء تنظيم «أمم إفريقيا» ويوجه رسالة لصلاح

الحكومة توضح حقيقة بشأن توجيه برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه 

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

«العربي للتنمية المستدامة» يناقش الميتافيرس وتداعياته على البيئة.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟