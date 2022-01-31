الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان ينهي تصوير «باي باي ثانوية» استعدادًا لطرحه خلال أيام

محمد رمضان
محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، من تصوير كليبه الغنائي الجديد "باي باي ثانوية"، استعدادًا لطرحه على "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان، والمخرج ياسر سامي، في عالم الكليبات بعد تعاونهما معًا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معًا أيضًا في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نسر الصعيد". 

محمد رمضان

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي"باي باي ثانوية"، إسلام شندي، الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، بروديوسر محمد سعيد رضوان، استايلست نهال المصري، والكليب من إخراج ياسر سامي.  

وعلى صعيد آخر، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2022 من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داوود، وأحمد كمال، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين، في أول تعاون بينهما في بطولة مطلقة والمسلسل من المقرر عرضه عبر قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية” خلال رمضان المقبل.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان باي باي ثانوية يوتيوب رمضان التليفزيونية

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وائل لطفي

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