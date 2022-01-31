نصائح يمكن الاستعانة بها لراحة قدميك

عند قضاء يوم طويل في الجلوس في المكتب أو الوقوف مرتديًا الكعب العالي ، قد تشعر أن ساقيك ثقيلة ومتعبة، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالانزعاج، ولكن في الواقع هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لتهدئته بسرعة.

وفقًا لموقع “برايت سايد” نرصد هذا خلال سطور ..

اختر الملابس الفضفاضة

في حين أن الجينز الضيق المفضل لديك يبدو رائعًا عليك بالتأكيد، فإن ارتدائه كثيرًا ليس الخيار الأفضل إذا شعرت قدميك بثقل، الملابس الضيقة تضيق الأوعية الدموية وتمنع عودة الأوردة ، مما قد يؤدي في النهاية إلى التورم، لذا يمكن أن تبدو السراويل الفضفاضة المريحة أنيقة مثل الجينز الضيق ، ولن تجعل ساقيك تؤلمك في نهاية اليوم.

ارفع قدميك

يمكن أن يسبب لك الجلوس على مكتبك طوال اليوم آلامًا في الظهر ويسبب تراكم السوائل في ساقيك، للتخفيف من هذا الإحساس المزعج ، وضع ساقيك على الحائط بمجرد وصولك إلى المنزل، سيشجع ذلك عودة الأوردة ويعزز الدورة الدموية مما يمنح ساقيك بعض الراحة السريعة.

استمتع ببعض الوقت في المسبح

تعتبر السباحة طريقة رائعة للحفاظ على لياقتك البدنية والتخلص من التوتر بعد يوم حافل في العمل، وإذا كنت تعاني من تورم القدمين، فإن الذهاب إلى حمام السباحة هو أحد أفضل الطرق لمكافحة هذه الحالة، تعود فوائد الماء على الأوردة في قدميك ويخفف الضغط المؤلم على القدمين المتورمتين، مما يجعلها تشعر بأنها أخف.

استثمر في الجوارب الداعمة

في حين أن الملابس الضيقة يمكن أن تجعل التورم أسوأ ، فإن ارتداء الجوارب الضاغطة يمكن أن يمنعه ويحسنه تعمل هذه الجوارب المريحة عن طريق الضغط برفق على ساقيك، مما يساعد على تدفق الدم ويقلل من التورم.

تخلصي من صلصة الصويا

إن الاستمتاع بالسوشي بين الحين والآخر لن يسبب لك أي ضرر ، ولكن تناوله كثيرًا قد يزيد من تورم قدميك سوءًا، صلصة الصويا مليئة بالملح ، وتناولها بكثرة يمكن أن يسبب لك الشعور بالانتفاخ والتورم في أجزاء مختلفة من جسمك، عند تناول الأطعمة شديدة الملوحة ، يتعين على كليتيك العمل بجهد أكبر للاحتفاظ بالمياه ، مما قد يتسبب في انتفاخ اليدين والقدمين.