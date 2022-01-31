«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بداية من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البـلاد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.



ولفتت إلى أنه من المتوقع- أيضًا- أن تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 : 2 درجة مئوية.

وذكرت أنه ستكون هناك أتربة عالقـة في الجو بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا علي فترات متقطعة.

ونوهت بأنه يوم الأربعاء، سيشهد نشـاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة غربًا على فترات متقطعة.

وبينت أنه بداية من يوم الخميس تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأمطـار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتكون نسب سقوط الأمطار من ٤٠ ٪ إلى ٥٠٪.

وقالت إنه ستكون هناك- خلال يومي السبت والأحد- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ٣٠٪ مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.