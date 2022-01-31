توريد أكثر من 400 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي حول العالم

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس "كورونا"، أنه تم حتى اليوم توريد أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح حول العالم، بما في ذلك روسيا.

وذكر الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك في" على "تويتر" اليوم الإثنين "أنه حتى اليوم، تم توفير أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح في مواجهة جائحة (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُذكر أن روسيا منحت لقاح "سبوتنيك في" ترخيص الاستخدام في 11 أغسطس 2020؛ لتصبح بذلك أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد (كوفيد-19).. واللقاح معتمد حاليًا في 71 دولة تضم أكثر من 4 مليارات شخص، فيما تعتمد أكثر من 30 دولة لقاح "سبوتنيك لايت" الأحادي الجرعة.



وسجلت روسيا 124 ألفا و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و861 ألفا و77 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 331 ألفا و349 حالة بعد تسجيل 621 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى تعافي 30 ألفا و130 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و248 ألفا و281 حالة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 374 مليونا و701 ألف و198 حالة.

وذكرت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و664 ألفا و12 حالة.

