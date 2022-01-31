مدير إدارة الهرم التعليمية يعلق على صعوبة امتحانات الإعدادية بالجيزة

علق ناصر شعبان مدير ادارة الهرم التعليمية، بمحافظة الجيزة، على صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن الامتحانات متوسطة الصعوبة، ولكن تختلف وفقا لمستوى الطالب الدراسي.

وأكد شعبان فى تصريح لـ"الدستور"، أن امتحان اللغة العربية الذي اشتكي من صعوبته الطلاب، لن يتضمن سوى سؤال فى الإعراب وهي كلمة أملا وتعرب حالا وليس مفعول لأجله كما ظنها البعض، وذلك لأنه فى موضع نصب، وكلمة أبنائهم في الإملاء، كانت صعوبتها فى النطق، وكان يجب على الطالب التركيز على مواضع حال الكلمة لكتابتها صحيحة من المعلم أثناء الإدلاء بها لكتابتها فى سؤال الإملاء.

وشدد مدير الإدارة، على أن باقي أسئلة الامتحان سهلة ومباشرة وفى متناول الطالب المتوسط.

وعن صعوبة مادة العلوم، الذي اداه الطلاب اليوم، نفى تلقي أي شكاوي اثناء جولته على اللجان الامتحانية صباح اليوم.