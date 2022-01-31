الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير إدارة الهرم التعليمية يعلق على صعوبة امتحانات الإعدادية بالجيزة

ناصر شعبان
ناصر شعبان

علق ناصر شعبان مدير ادارة الهرم التعليمية، بمحافظة الجيزة، على صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن الامتحانات متوسطة الصعوبة، ولكن تختلف وفقا لمستوى الطالب الدراسي.

وأكد شعبان فى تصريح لـ"الدستور"، أن امتحان اللغة العربية الذي اشتكي من صعوبته الطلاب، لن يتضمن سوى سؤال فى الإعراب وهي كلمة أملا وتعرب حالا وليس مفعول لأجله كما ظنها البعض، وذلك لأنه فى موضع نصب، وكلمة أبنائهم في الإملاء، كانت صعوبتها فى النطق، وكان يجب على الطالب التركيز على مواضع حال الكلمة لكتابتها صحيحة من المعلم أثناء الإدلاء بها لكتابتها فى سؤال الإملاء.

وشدد مدير الإدارة، على أن باقي أسئلة الامتحان سهلة ومباشرة وفى متناول الطالب المتوسط.

وعن صعوبة مادة العلوم، الذي اداه الطلاب اليوم، نفى تلقي أي شكاوي اثناء جولته على اللجان الامتحانية صباح اليوم.

الشهادة الاعدادية المديريات التعليمية غير متوقع محافظة الجيزة متوسط امتحان اللغة العربي أسئلة الامتحان الامتحان امتحان اللغة العربية امتحانات الشهادة الإعدادية

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