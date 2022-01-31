العربية للعلوم: إطلاق خدمات استشارية وإرشادية لرواد الأعمال ذوي الإعاقة

صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بأن هناك أهمية كبيرة توليها الأكاديمية العربية في إطار الدور المنوط بها ، كإحدى منظمات جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك، لدعم الشباب العربي والمصري، من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والعمل علي تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وأيضًا لتعزيز المعرفة الريادية ودعم أفكارهم لمشروعات تساهم بالتنمية الاقتصادية، حيث اعتمدت الأكاديمية في استراتيجيتها على إبراز دور المسئولية المجتمعية وأيضًا تقديم خدمات مميزه تعليمية واجتماعية لأبنائها من جميع الفئات.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، لإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة للأشخاص أصحاب الإعاقة ودعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مشروعاتهم الريادية وإطلاق أول حاضنة متخصصة في هذا المجال في مصر، والتي تُعد أيضًا من أوائل الحاضنات في هذا المجال بالمنطقة العربية، بحضور الدكتورة سحر البزار، عضو مجلس النواب،وعدد من الداعمين والمنسقين للمبادرة.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية شاركت موخرًا في تنظيم واطلاق العديد من المبادرات، لدعم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، كالمؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة في ختام فعاليات مشروع PACES الممول من المفوضية الأوروبية ، والذي أتاح للطلاب ذوي الإعاقة نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتدريب وزيادة التوعية بقضياهم، بمشاركة 12 جامعة دولية وإقليمية ومحلية من ستة دول، وكذا المشاركة في تنظيم "منتدى السياحةالميسرة في المنطقة العربية" برعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة العمل الدولية ووزارة السياحة المصرية، وأخيرًا المشاركة في "المؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا والأشخاص ذوي الاعاقة " نحو دعم الاندماج الكامل وزيادة التمكين" علي هامش فعاليات إكسبو دبي في الشهر الماضي.

وأشار الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول اليوم ، يأتي امتدادًا للتعاون البناء والناجح مع مشروع رواد 2030 في حاضنة "مشرق"، والموجهه لرواد الأعمال بالقطاع السياحي.

وأوضح الدسوقي أن المركز سيقدم في الحاضنة الجديدة برنامج متكامل يتضمن توفير الخدمات الاستشارية والإرشادية والتوجيهية للمستفيدين من رواد الأعمال ذوي الاعاقة، لمساعدتهم علي تطوير نماذجهم الأولية أو التطبيقات التكنولوجية لتأسيس شركات ريادية ناجحة، موضحًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد استقبال الطلبات للتقدم لبرنامج الحاضنة.