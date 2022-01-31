وزير الداخلية الباكستاني: لا يوجد حديث عن فرض حالة طوارئ في البلاد

قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن رئيس الوزراء عمران خان لم يتحدث قط عن فرض حالة طوارئ في باكستان خلال اجتماعات مجلس الوزراء.



وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الاثنين في إسلام آباد، إنه لا يعلم بوجود أي تغيير وزاري محتمل في الحكومة الفيدرالية الباكستانية كما رددت بعض الأنباء مؤخرا، بحسب صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية.



وحول التنافس بين الولايات المتحدة والصين ، قال شيخ رشيد إن باكستان تريد علاقات مع البلدين. وأضاف: "الصين صديقة لباكستان في جميع الأحوال ، بينما الولايات المتحدة قوة عالمية".



وأضاف أن الصين ليس لديها مشكلة مع باكستان في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن بكين تتفهم الظروف الاقتصادية لباكستان.



وفي معرض حديثه عن العمليات الإرهاب، قال وزير الداخلية الباكستاني إن الإرهاب قد تزايد في أنحاء باكستان، لا سيما في بلوشستان. وأضاف أن الجيش إلى جانب الشعب الباكستاني سينهي أيضا موجة الإرهاب هذه.

وكان أصيب 16 شخصًا على الأقل بينهم اثنان من أفراد الشرطة، إثر انفجار قنبلة يدوية، في ضاحية "سوباتبور تشوك" بمنطقة "جعفر آباد" فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وبحسب مصادر شرطية، فقد ألقى مجهولون قنبلة يدوية وفروا من الموقع ونتيجة لذلك، أصيب 16 شخصًا بجروح على الفور.

وذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي وتم نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى "لاركانا" بسبب حالتهم الحرجة.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث وطوقت المنطقة بأكملها وبدأت التحقيق في الملابسات.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في القضية للتأكد مما إذا كانت قضية إرهاب أم عداء شخصيًا، وأنه تم تسجيل أقوال شهود العيان.