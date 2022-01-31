اليابان: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تعد تصعيدًا أحادى الجانب ضد المجتمع الدولى

ندد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الإثنين، بسلسلة التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، قائلًا: "من الواضح أن الهدف هو تصعيد أحادي الجانب لمرحلة الاستفزاز ضد المجتمع الدولي".

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تخطط لتعزيز مراقبتها ودرجة تأهبها في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى أمس.

وفي السياق نفسه، وصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإطلاق الصاروخي بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلًا إنه قدم احتجاجًا قويًا لبيونج يانح.

ويحذر المسئولون اليابانيون من أن التهديدات الكورية الشمالية بلغت مستوى جديدًا.

وقالت الحكومة اليابانية إنه من المحتمل أن تشكل بيونج يانج تهديدًا أكبر من ذلك إذا استأنفت اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الأسلحة النووية.

وتدرس اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة مسألة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنها أجرت إطلاقًا تجريبيًا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ-12" للتقييم الانتقائي أمس الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "وفقا لخطة الجهات المختصة على رأسها معهد علوم الدفاع واللجنة الاقتصادية الثانية، أجري الإطلاق التجريبي للتقييم الانتقائي لصاروخ باليستي أرض- أرض متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ -12" يوم 30 من يناير الجاري".

وأضاف: "كانت تجربة إطلاق الصاروخ تهدف إلى التقييم الانتقائي للصاروخ الذي يتم إنتاجه ونشره وللتحقق من الدقة الشاملة لنظام الأسلحة، وأكدت دقة وأمان وفعالية تشغيل نظام سلاح (هواسونغ) من نوع 12 قيد الإنتاج".

سبق أن صرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية من بلدة موبيونج في إقليم جاكانج في كوريا الشمالية.

وفقًا للهيئة، قطع الصاروخ الذي تم إطلاقه من زاوية عالية مسافة حوالي 800 كيلومتر، وبلغ الارتفاع الأقصى حوالي ألفي كيلومتر، ويقدر أن مدى الإصابة سيكون ما بين 4500- 5000 كيلومتر كحد أقصى في حالة إطلاقه على زاوية 30- 45 درجة.