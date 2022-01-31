الإعلام الجزائري يحتفل بتأهل مصر للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية

احتفى الإعلام الجزائري، اليوم الإثنين، بتأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد.

وأفرد التليفزيون الجزائري الرسمي- الذي أذاع مباراة المنتخب المصري على قناته الأرضية المفتوحة؛ ليتمكن مشجعو الفراعنة في الجزائر وخارجها من مشاهدة المباراة- مساحة واسعة لتغطية هذه المباراة.

وكتب التليفزيون الجزائري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "مبروك للفراعنة الفوز والتأهل للدور نصف النهائي"، وأذاع تقريرًا مصورًا تحت عنوان "مباشر من ياوندي.. الجماهير المصرية تعبر عن فرحتها بالتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا".

بدورها، أوضحت الإذاعة الجزائرية أن مصر تضرب موعدًا مع الكاميرون في نصف نهائي ناري بعد نجاحها في إقصاء المنتخب المغربي.

من جانبه، علّق موقع "سبق برس" الإخباري الجزائري على فوز المنتخب تحت عنوان: "مصر تحقق انتصارًا دراماتيكيًا على المغرب، وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا".

وأضاف الموقع أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق انتصار دراماتيكي في مباراته ضد المنتخب المغربي.. مشيرًا إلى أن المنتخب المصري سجل هدف الفوز "القاتل" بفضل تألق نجمه محمد صلاح، الذي توغل بطريقته المفضلة من الجهة اليمنى، ومرر تمريرة سحرية لزميله محمود حسن تريزيجيه، الذي أودعها بسهولة في الشباك، بالدقيقة 100.

وتحت عنوان: "مصر تقلب الطاولة وتفوز على المغرب"؛ أوردت صحيفة الخبر الجزائرية خبر تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية وحجز مقعده في المربع الذهبي بعد تغلبه على المغرب بهدفين مقابل هدف.

فيما أشارت صحيفة وقناة النهار الجزائرية إلى فوز الفراعنة تحت عنوان: "مصر تبلغ المربع الذهبي من الكان على حساب المغرب"، لافتة إلى أن المغرب ودعت المنافسة الإفريقية لتعجز مُجددًا عن التتويج باللقب الغائب عن خزائنها منذ سنوات طويلة.