تحكمي في آلام الطمث عند العمل أو السفر باتباع هذه النصائح

يختلف الحيض من امرأة إلى أخرى في حين أن البعض يعانون من أي ألم أو إزعاج قبل أو أثناء الحيض ، فإن البعض يمرون بلحظات صعبة وهي لفترات الطمث المؤلمة في حين أن الألم الخفيف أمر طبيعي، إلا أنه بالنسبة للنساء اللائي يعانين من ألم شديد، قد يكون من الصعب عليهن الاستمرار في يومهن كالمعتاد، خاصة إذا كن يعملن أو يسافرن ولا يستطعن ​​الإقلاع.

وهناك طرقًا أخرى للتعامل معها لا تتضمن الاستلقاء على سريرك وفقا إلي الدكتور أنجالي كومار قسم أمراض النساء والولادة ، مستشفى سي كيه بيرلا ، جورجاون.

وفقا لموقع “indianexpress" ومن أبرز تلك الطرق التي تساعد علي تخفيف ألم الحيض:-

- تناول المسكنات

أنه في حالة آلام الدورة الشهرية الشديدة يمكنك تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين والكومبيلام بحسب الطبيب أنجالي كومار، ولكن يجب أن يتم تناوله كلما بدأ الألم، وليس بعد أن يبدأ الألم لذلك، يمكن للمرء تناوله ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام.

- التنفس العميق

إذا كنت جالسًا على كرسي ، فجرب تمارين التنفس العميق مثل الشهيق والزفير بعمق فاهي تساعد علي نخفيف الالم وتساعدك علي الأسترخاء بشكل كبير خاصة في حالة العمل او السفربسبب سهولة ممارستها

- شرب الماء الدافي

كما نصح الدكتور كومار بشرب الكثير من الماء، ويفضل أن يكون دافئًا، وتجنب الأطعمة الدهنية والكحول والمشروبات الغازية والكافيين والأطعمة المالحة حيث أنه هذا الأطعمة تزيد من ألمك ويجب تجنبها بشكا قاطع خلال هذه الفترة لتجنب المتاعب.

- التدليك

يجب علي المرأة الحفاظ على النشاط وتجربه أسلوب التدليك والاسترخاء اللطيف، حيث أنه يساعد بشكل فعال في تسكين الألم خاصة في حالة الأعمال او السفر.