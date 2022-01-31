تناول الطعام حتى تمتلئ بنسبة 80٪..أسرار يابانية لعيش حياة صحية

تحتل اليابان المرتبة الأولى في متوسط ​​العمر المتوقع بين جميع دول العالم، إذا كان متوسط ​​العمر في سويسرا حوالي 83.4 في اليابان هو 84.3، ومع ذلك ، فإن الشيء الرئيسي ليس فقط أن تعيش طويلاً، ولكن أن تعيش بسعادة وبطريقة صحية وهذا ما يعتمد عليه اليابانيون في طريقة حياتهم.

وفقًا لموقع “برايت سايد” ننشر في هذه السطور أسرار اليابانيون.

الأطباق والكميات الصغيرة أفضل

يعتقد اليابانيون أن الأجزاء الصغيرة تؤدي إلى تناول الطعام بشكل أبطأ، هذا ما تحتاجه حقًا لفهمه بشكل أفضل إذا كنت ممتلئًا بالفعل أم لا، أعط الأولوية للعديد من الأطباق الصغيرة بدلاً من واحدة كبيرة ، قد يساعدك على عدم تناول وجبة دسمة وبالتالي الحفاظ على وزن صحي.

تناول الطعام حتى تمتلئ بنسبة 80٪

لا ينصح بتناول الطعام بسرعة كبيرة لأنه يستغرق حوالي 20 دقيقة من وقت بدء الأكل حتى يرسل عقلك إشارات الشبع يعرف اليابانيون هذه الحقيقة ويستخدمون قاعدة بسيطة واحدة - تناول الطعام فقط حتى تمتلئ بنسبة 80 في المائة أو فقط 8 من كل 10 أجزاء من وجبتك لا داعي لرمي باقي الطعام ، فقط خذه معك أو ضعه في الثلاجة.

تناول ملعقة صغيرة من الزيت و 0.9 جرام من الملح

ناغانو هي واحدة من أكثر المناطق صحة في اليابان العمر الافتراضي هناك ما يقرب من 80-87 سنة، وجدت دراسة استقصائية أن سكان ناغانو في المتوسط ​​كانوا يستهلكون 15.1 جرامًا من الملح يوميًا ، وكان لهذه الكمية تأثير سيئ على الصحة بدلاً من ذلك ، يوصى بتقليل استهلاك الملح إلى 0.9 جرام وملعقة صغيرة واحدة من زيت الطهي.

يفضلون المشي على التمرين

نعم ، من المعروف أن اليابانيين يحبون البقاء نشطين طوال حياتهم، إحدى رياضاتهم المفضلة هي المشي، لا يزال بإمكانهم الدردشة أثناء ذلك ، لذا فهي مزيج من الربح والمتعة: "أنت تمشي وتتحدث وتمارس الرياضة وهذا يساعد في بناء شعور بالانتماء للمجتمع."

حمامات بخار أو دش

طقوس الحمام البخاري ليست مجرد الاسترخاء ولكنها مفيدة أيضًا لصحتنا، شيء آخر - تحتاج إلى استخدام الزيوت الأساسية التي تساعد البشرة في أن تظل محتفظة بشبابها، احرص على عدم البقاء لفترة طويلة وإلا فقد ترتفع درجة الحرارة إن أفضل مؤشر على درجة حرارة الساونا المثالية هو جسمك، أولا وقبل كل شيء ، يجب أن تكون ممتعة.