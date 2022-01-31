قرار جديد من وزير التموين بشأن صرف الخبز المدعم

كشف مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطبيق إجراءات جديدة في عملية صرف رغيف الخبز المدعم، بداية من غد الثلاثاء -الأول من شهر فبراير 2022.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة " للدستور"، أنه بداية من 1 فبراير 2022، في حالة صرف المواطن حصص الخبز المخصصة له لمدة 3 أيام، فإنه لا يمكن له الحصول على خبز خلال تلك الأيام الثلاثة من الحصص الجديدة".

وأوضحت أنه “إذا صرف المواطن حصة الخبز المخصصة ليوم 1 و2 و3 من شهر فبراير، فإنه ينبغي له الانتظار حتى يوم 4 فبراير حتى يتمكن من صرف الخبز المخصص له بدلًَا من النظام القديم الذي كان يتيح استكمال اليوم أو اليومين بحد أقصى 3 أيام”.

وأشارت إلى أن إلى ذلك يأتي في إطار خطوات وزارة التموين لتنظيم عملية الحصول على الدعم، وتنظيم صرف نقاط الخبز، لافتة إلى أنه "في حالة محاولة المواطن الحصول على الخبز فستظهر له رسالة سبق صرف حصة هذا اليوم".