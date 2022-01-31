عند الجلوس لفترة طويلة.. تمارين تخفف آلام ظهرك (صور)

نحن نقضي ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، وفي غرف بها أضواء صناعية دون أن ندرك الآثار التي قد يتركها هذا الروتين الخاطىء علينا وما يسببه من أذى جسدى لنا بالإضافة للضعف البصري وتعرض العين للجفاف.

ووفقًا لموقع "bright side"أعددنا قائمة بالتمارين التي يمكنك القيام وأنت في منزلك.

ممارسة تمارين التنفس

على الرغم من أنه ليس تمرينًا بدنيًا، إلا أن الخطوة الأولى للاسترخاء من ذلك اليوم الطويل والشاق هي ممارسة التنفس يمكن أن يساعد التنفس البطني العميق أجسامنا على الاسترخاء عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، يمكن أن يحسن صحتنا العقلية لأنه يقلل من التوتر ويسمح لنا بالبقاء أكثر تركيزًا.

خطوات التمرين كالتالي:

1- تأكد من العثور على مقعد مريح وقم بتثبيت قدميك على الأرض. حافظ على استقامة ظهرك وكتفيك مسترخيتين.

2- اغمض عينيك واستعد لممارسة التنفس البديل: استخدم إبهامك لإغلاق فتحة الأنف اليمنى أثناء الشهيق من خلال الفتحة اليسرى.

3- أغلق فتحة الأنف اليسرى باستخدام إصبعك الدائري واحبس أنفاسك لفترة وجيزة.

4- قم بإزالة الإبهام من فتحة الأنف اليمنى وقم بالزفير ببطء من خلال هذا الجانب.

5. بعد ذلك استنشق من خلال فتحة الأنف اليمنى ، وأغلقها بإبهامك ثم ازفر من خلال الفتحة اليسرى.

6. كرر الدورة عدة مرات حسب الحاجة حتى تشعر بمزيد من التركيز والهدوء.

تمرين الرقبة

يعتبر هذا النوع من التمارين رائعًا لتدفئة منطقة رقبتك وإخراج التوتر المتراكم بعد التخلص من جهاز الكمبيوتر طوال اليوم. ومع ذلك، إذا كنت تعانين من أي مشاكل موجودة مسبقًا في الرقبة أو عنق الرحم، فعليك تجنب ذلك.

طريقة التمرين كالتالي:

1. بوضع جلوس مريح مع وضع يديك على حجرك ، ثم لف رأسك برفق إلى جانب واحد.

2. بعد ذلك، حرك رقبتك في حركة دائرية أدر رأسك للخلف ، ثم في اتجاه الجانب الآخر ، وأخيراً إلى الأمام.

3. عد إلى الوضع الأولي وابدأ الحركة مرة أخرى ولكن في الاتجاه المعاكس.

4. كرر ذلك 5 مرات ، مع تبديل الجانب الذي تبدأ منه.

5. ضع في اعتبارك أنه يجب زيادة عرض دوران لفة العنق تدريجياً ويجب أن تتوقف إذا شعرت بألم.

جرب الالتواء في العمود الفقري

عندما تقوم بإطالة عمودك الفقري ، فإنك تقوي عضلات ظهرك وتزيد من المرونة في تلك المنطقة، وبالتالي ، قد يؤدي ذلك إلى تخفيف عرق النسا وأي آلام في الظهر قد تعاني منها.

طريقة التمرين:

1- تأكد من وجود مساحة كافية بين جسمك والمكتب، الجلوس على الجانبين مع وضع كلا القدمين على الأرض ، لف كتفيك للخلف وانزلهما.

2- حافظ على استقامة ظهرك ولف عمودك الفقري إلى جانب واحد ، حتى تصل يديك إلى ظهر الكرسي. شغل هذا المنصب لمدة 5 ثوان ثم العودة إلى نقطة البداية.

3- الآن ، لف جسمك إلى الجانب الآخر.

4-كرر مرتين على كل جانب. تذكر أن تتبع إيقاع أنفاسك أثناء القيام بهذه التمارين.

مدّد ظهرك مع وضع القطة

هذا تمرين بسيط للغاية يمكن أن يساهم في تحسين الوضع عن طريق تقوية وتمديد عضلات الرقبة والعمود الفقري، كما أنه يقوم بتدليك أعضاء البطن بلطف وهو رائع لتخفيف التوتر.

طريقة التمرين:

1. انزل إلى الأرض في وضع الطاولة ، وضع يديك تحت كتفيك وركبتيك تحت وركيك.

2. استنشق بينما تحرك عظام جلوسك إلى أعلى ، أخرج صدرك للخارج ، وأنزل بطنك نحو الأرض.

3. تأكد من أن رأسك يصاحب الحركة ويرفع تاج رأسك لأعلى.

4. بعد ذلك ، قم بالزفير وقم بالحركة المعاكسة. اقوس ظهرك وحرك رأسك واجلس عظامك لأسفل.

5. ذهابًا وإيابًا بين هذين الوضعين 5 مرات.

على الكرسي:

1. اجلس في وضع مستقيم مع وضع قدميك على الأرض.

2. ضع ذراعيك على ركبتيك.

3. استنشق واقوس ظهرك متجهًا نحو السقف.

4. بعد ذلك ، قم بالزفير ، ولف عمودك الفقري ، ثم اسحب رأسك نحو صدرك.

5. ذهابًا وإيابًا بين هذين الوضعين 5 مرات.

تمارين الفخذ والظهر :

يجمع هذا التمرين بين شدّ ظهرك وعضلات الفخذين، تساعد الوركين المحاذاة والمرنة بشكل صحيح على تحسين وضعك ، وبالتالي تحسين صحتك العامة.

طريقة هذا التمرين:

1. قف أمام مكتبك مع وضع قدميك على الأرض، امسح المكتب حتى يمكنك استخدام سطحه.

2. اثني ركبتك اليسرى وارفعي قدمك نحو المكتب، على شكل L.

3. اثني الجزء العلوي من جسمك للأمام فوق المنضدة.

4. ضع رأسك على المكتب أو على راحة يدك.

5. شغل هذا المنصب لمدة 15 ثانية ثم كرر مع الرجل الأخرى.

شد وركيك بزاوية محددة

يمكن أن تثبت هذه الوضعية فعاليتها في تقليل تصلب مفاصل الورك بعد الجلوس على كرسي لفترات طويلة من الزمن.

1. اجلس على الأرض مع ثني ركبتيك حتى تلمس باطن قدميك بعضهما البعض.

2. قرب قدميك من جسمك قدر الإمكان ، وتأكد من أنك لا تشعر بأي إزعاج.

3. اجلس مستقيماً دون ثني عمودك الفقري مع تثبيت يديك بقدميك.

4. ابق في هذا الوضع لمدة 20-30 ثانية أثناء الاستنشاق والزفير بهدوء.

شد معصم

العديد من الأنشطة التي نقوم بها يوميًا يمكن أن تساهم في تصلب المعصم وألمه ، وهذا ينطبق بشكل خاص على العاملين في المكاتب، لذا يمكن أن تؤدي ممارسة بعض التمارين البسيطة إلى التنقل في هذه المنطقة وتقليل أي إزعاج.

1. قف أمام مكتبك وقم بإزالة أي أشياء من على سطحه.

2. لف يديك بحيث يمكنك وضع راحتي يديك على المكتب مع توجيه أصابعك لجسمك وعلى حافة المكتب.

3. اضغط برفق على المكتب ، مع فرد ذراعيك. تأكد من استرخاء كتفيك.

4. شغل هذا المنصب لبضع ثوان ثم حرك معصميك في حركة دائرية عند الانتهاء.