الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى رحيل الأب يوسف ميلاد

ترأس القمص أنطونيوس غطاس، الوكيل العام لبطريركية الأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأب المنتقل يوسف ميلاد اللعازري، بكنيسة الأيقونة العجائبية بالإسكندرية.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء بمشاركة الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، والأب شاربل خوري اللعازري، والأخ هاني يوسف اللعازري، والأب بولا نعيم اللعازري، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأسرة الأب المنتقل، وشعب الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قدم القمص أنطونيوس غطاس كلمات التعزية للأسرة اللعازرية بالإسكندرية، ولأسرة الأب المتنيح، وأيضًا لكافة شعب الكنيسة.