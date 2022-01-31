الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس أمناء دمياط: امتحان الهندسة في مستوى الطالب المتوسط ولا صعوبات به

هاني أبو جلالة
هاني أبو جلالة

قال هاني أبو جلالة عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن غرفة عمليات مجلس الأمناء و لليوم الثالث لا توجد أي شكاوى من أسئلة مادتي الهندسة والتربية الفنية وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها اى صعوبات، مما يدل علي أن ورقة الأسئلة طبقا لمواصفات ورقة الأسئلة و متوافقة مع تعليمات المركز القومي للامتحانات والتقويم.

و أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم جولة ميدانية قامت خلالها بتفقد اللجان الامتحانية، لمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 للشهادة الإعدادية ، والتى إنطلقت يوم السبت في 213 مدرسة بنطاق المحافظة بإجمالى 157 لجنة ويؤديها 30349 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة، على التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة و الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، و توافر مستلزمات الوقاية للحفاظ على سلامة الطلاب و المراقبين وكذلك جاهزية غرف العزل والتعامل بشكل صحيح مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

 من جهته قال عبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، إنه  توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والتواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات بناء علي توجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض دمياط بتهنئة أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة داعية الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة ا تعليم دمياط

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وائل لطفي

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