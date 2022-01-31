مجلس أمناء دمياط: امتحان الهندسة في مستوى الطالب المتوسط ولا صعوبات به

قال هاني أبو جلالة عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن غرفة عمليات مجلس الأمناء و لليوم الثالث لا توجد أي شكاوى من أسئلة مادتي الهندسة والتربية الفنية وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها اى صعوبات، مما يدل علي أن ورقة الأسئلة طبقا لمواصفات ورقة الأسئلة و متوافقة مع تعليمات المركز القومي للامتحانات والتقويم.

و أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم جولة ميدانية قامت خلالها بتفقد اللجان الامتحانية، لمتابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 للشهادة الإعدادية ، والتى إنطلقت يوم السبت في 213 مدرسة بنطاق المحافظة بإجمالى 157 لجنة ويؤديها 30349 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة، على التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة و الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، و توافر مستلزمات الوقاية للحفاظ على سلامة الطلاب و المراقبين وكذلك جاهزية غرف العزل والتعامل بشكل صحيح مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

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من جهته قال عبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، إنه توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والتواصل المستمر معهم لتذليل كافة العقبات بناء علي توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.