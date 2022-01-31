برلماني في مؤتمر الذهب: «هذه الصناعة ملاذ الاستثمار الآمن»

شارك النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب "مستقبل وطن" بأسيوط، في مؤتمر الذهب وهو المؤتمر الاستثماري الكبير لتنمية وتطوير الاستثمار في الصعيد.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير صناعة الذهب والمتاجرة فيه باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمحللين والمستثمرين في مجال الذهب.

وألقى الكحيلي، كلمة عن سوق الذهب والشمول المالي الذي يستهدف طبقة الفقراء ومحدودي الدخل إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدًا بالمؤتمر المقام في محافظة أسيوط، خاصة مع توجه الدولة المصرية بإنشاء مدينة الذهب والتي تشيد على مساحة 104 أفدنة وتضم أغلب المصنعين والمنتجين للذهب في مصر وسيكون بها 400 ورشة لتصنيع الذهب في مصر لإمكانية تصديره للخارج.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة، أطلق معرض ومؤتمر الذهب «نبيو 2022»، والذي سيُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير المقبل.

ووقع الاختيار على هذا الاسم «نبيو» لمعرض الذهب والمجوهرات هذا العام، كونه رمز الذهب في مصر القديمة، في عصر الفراعنة.

واستعراض الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، محاور المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة الذهب العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

كما أعلن الوزير خلال المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة للصناع والتجار للمساهمة فى هذا المشروع القومى الكبير، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نبيو 2022 عقب افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي للذهب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.