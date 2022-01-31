الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ساندى على تقدم أولى بطولاتها المطلقة على المسرح فى "عائلة كازانوفا" بدور مميز ومختلف

عائلة كازانوفا
عائلة كازانوفا

تقدم النجمة ساندي علي أولى بطولاتها المطلقة على المسرح من خلال مسرحية "عائلة كازانوفا" المقرر عرضها بموسم الرياض يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل.

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عائلة كازانوفا

ونشرت الفنانة ساندى على أول صورة لها من كواليس المسرحية على صفحتها بموقع انستجرام، وظهرت برفقة النجوم حسن الرداد وعمرو يوسف ونسرين طافش وحمدي الميرغني،وهالة فاخر وعلقت عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: مستنياكم يوم 02/02/2022 في مسرحية كازانوفا في موسم الرياض، اخراج هشام عطوة، تأليف ضياء محمد.

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عائلة كازانوفا

وتقدم ساندى فى المسرحية دورا مميزا ومختلفا، و"عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى

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عائلة كازانوفا

من جهة أخرى انتهت الفنانة ساندى على مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل "الحرير المخملي" ويشارك في بطولة العمل النجوم مصطفى فهمي والراحلة مها أبو عوف، داليا مصطفى، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، ولاء الشريف، دنيا عبد العزيز، هالة فاخر، ومحمد الصاوي، أحمد أبو زيد توفيق وإخراج أحمد حسن، والمسلسل تدور أحداثه حول الصراع الممتد من الأجداد إلى الأبناء بين عائلتي "المخملية والسحارين" في محافظات الفيوم والإسكندرية والقاهرة، ويقدم النجم الكبير مصطفى فهمي دور "عبد الرحيم المخملي"، بينما تجسد الفنانة مها أبو عوف دور "نوال المخملي"، وتجسد الفنانة داليا مصطفى دور "زينة عبد الرحيم المخملي".

عائلة كازانوفا
عائلة كازانوفا
عائلة كازانوفا
عائلة كازانوفا

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وائل لطفي

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