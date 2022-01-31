112 وفاة و14 ألفًا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، 14 ألفا و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و560 ألفا و202 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أنه تم تسجيل 112 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 54 ألفا و3 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 190 ألفا و818 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3 ملايين و315 ألفا و381 شخصا، عقب تعافي 26 ألفا و500 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما قررت الفلبين تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس "كورونا" في العاصمة مانيلا، ومناطق أخرى، اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، وسط انخفاض في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

وقال سكرتير مجلس الوزراء والمتحدث باسم الرئاسة الفلبينية بالإنابة، كارلو نوجراليس- في بيان اليوم الأحد أوردته صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية- إن "إقليم العاصمة الوطنية، مترو مانيلا، و7 مقاطعات قريبة، منها باتانيس وبولاكان، ستخضع لقيود مستوى الإنذار الثاني بدلًا من قيود المستوى الثالث الأكثر صرامة".

ومن المقرر أن يتم العمل بقيود المستوى الثاني في تلك المناطق خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، حيث تتم مراجعة القيود كل أسبوعين بناءً على الوضع الوبائي.

وكانت أقرت وزارة الصحة الفلبينية، أنه بالإمكان استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة لأنواع مختلفة من للقاحات المكافحة للمرض.

وقالت وكيلة الوزارة، ماريا روزاريو فيرجير- حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، إنه بالإمكان منح اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة بعد الجرعتين المتسلسلتين الأولى، معلنة البدء في الخطوة.

فيما أوضحت أنه لن تُعطى الجرعة المعززة إلا للمؤهلين البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، ويمكن الحصول عليها بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية أو بعد شهرين من التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.