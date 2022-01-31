الصين تقدم 500 طن من المواد الغذائية كمساعدات إلى أفغانستان

قال السفير الصيني في أفغانستان وانج يو، اليوم الاثنين، إن بلاده سلمت حوالي 500 طن من المواد الغذائية إلى أفغانستان في إطار من الدعم الإنساني الذي تقدمه بكين لشعب أفغانستان.

وأوضح السفير الصيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أوردت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية ، أن المساعدات شملت مواد غذائية مثل السكر والقمح وزيت الطهي.

وأضاف أن قطارا غادر شينجيانج اليوم يحمل حوالي 500 طن من القمح والسكر وزيت الطهي في إطار مساعدات الصين إلى أفغانستان، وأنه في أوائل الشهر المقبل، سيبدأ قطار آخر محملا بالقمح ، رحلته أيضا إلى أفغانستان" .. مؤكدا أن الصين ملتزمة تمامًا بمساعدة شعب أفغانستان.

ومن جانبها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة، عن قلقها البالغ بشأن أوضاع الأفغان العائدين إلى بلادهم بدون وثائق والتحديات التي يواجهونها جراء ذلك.

ونقلت قناة "طلوع" الإخبارية الأفغانية، عن تقرير للمنظمة الدولية للهجرة "أن هناك أكثر من مليون أفغاني تم ترحيلهم أو أعيدوا إلى أفغانستان خلال عام 2021، بينما يضطر آلاف آخرون إلى مغادرة أفغانستان من أجل البحث عن معيشة أفضل حالًا".

وجاء في التقرير "إن أكثر من ثلاثة آلاف أفغاني لا يحملون وثائق يعودون يوميًا من إيران المجاورة، وأن كثيرًا من الأفغان يتم إجبارهم قسرًا على العودة لبلادهم".

وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة بدأت في تنفيذ برنامج لدعم العائدين لأفغانستان بدون وثائق، وأن هناك فرق حماية تابعة للمنظمة تقدم مساعدات طارئة لهم، حيث تساعدهم على الحصول على خدمات الحماية الضرورية.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أفغانستان تمر بأزمة إنسانية معقدة في ظل تزايد معدل البطالة وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدم ضمان السلامة هناك.