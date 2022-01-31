تونس تسجل 6132 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التونسية 6 آلاف و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 20 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 20 ألفا و166 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 30.41%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و863 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 766 ألفا و677 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و271 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 907 آلاف و239 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين في المستشفيات العامة والخاصة بلغ 1042 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة في القطاعين العام والخاص 191 حالة، و52 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

من جانبه، توقع عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة فيروس كورونا أمين سليم، أن تنتهي ذروة الموجة الخامسة خلال فبراير المقبل، موضحًا أن البلاد تقترب بسرعة من ذروة الموجة الخامسة، حيث اقتربت التحاليل الإيجابية لنسبة 40%.

وقال سليم - في تصريح صحفي- إن عدد الحالات المسجلة من سلالة (أوميكرون) بلغت 100% في تونس، مقارنة بالسلالات الأخرى الموجودة، مشددًا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي لتفادي العدوى وتجنب الضغط على المستشفيات.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصبح فيروس كورونا، في غضون فصل الخريف القادم فيروسًا موسميًا، مضيفًا أن هذا التحول يؤشر على احتمال نهاية الجائحة، وأن الإصابة بمتحور "أوميكرون"، تستمر يومين ثم تظهر بعد ذلك أعراض الإصابة التي تستمر 5 أيام وتصل إلى 7 أيام، مشيرًا إلى أن دراسات علمية ستنشر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حول مدي المناعة الطبيعية المكتسبة جراء الإصابة بـ"أوميكرون".