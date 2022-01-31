مصفف يقدم نصائح للحفاظ على رطوبة الشعر في فصل الشتاء

يحتاج الشعر لترطيب عميق خاصة في فصل الشتاء والحفاظ عليه بشكل جيد حتى لا يتعرض للجفاف وبالتالي تُعاني مع مشكلة القشرة، لذا يوضح مصفف الشعر ربيع مراد بعض النصائح التي من شأنها تحافظ على رطوبته وتحميه من الجفاف.

الحماية من تلقبات الطقس

لابد من حماية الشعر من التقلبات أي في حالة سقوط الأمطار لابد من تغطيته بوشاح لغير المحجبات، والعمل على حمايته من الأتربة، وغسيل الشعر في حالة تعرضه لمثل هذه الأمور.

غسل الشعر مرتين

غسل الشعر الطبيعي مرتين أسبوعيا ولا تحاولين تعرض الشعر للمياه بشكل أكبر من ذلك واستخدام الشامبو الخاص بالقشرة في حالة وجودها، واستخدام البلسم للشعر أمر هام للحصول على الترطيب المناسب له.

طريقة استخدام البلسم الصحيحة:

شطف الشعر

وضع البلسم على الشعر حتى الأطراف

الاهتمام بالأطراف حتى لا تتقصف

تركه مدة 10 دقائق ومن ثم شطفه بطريقة جيدة.

تصفيف الشعر

المبالغة في تعرض الشعر للمكواة وغيرها من الأدوات أمر ليس في صالحه لذا الحرص على استخدامها كل فترة وعلى أيدي متخصص حتى لا تعرض الشعر للحرق.

قص الشعر

قص أطراف الشعر من الأمور الهامة والجيدة والتى تعمل على التخلص من نهايات الشعر المتقصفة لذا عليكي قص أطراف الشعر كل فترة، حتى تحصلين على شعر متساو.

شعرك ناشف

لا تغادرى من المنزل وشعرك مبلل مما يكون عرضه لتجميع كافة الأتربة كما أن غطاء الشعر وهو مبلول أمر يعرضه للتكسر والتقصف يمكن استخدام الاستشوار في حالة الاستعجال ويمكن الانتظار قليلًا.

حمام زيت

من الأمور الطبيعية الهامة للشعر حصوله على حمام زيت بشكل أسبوعي، من خلال دهن الشعر بالزيت جيدًا وتغطيته بالمنشفة الدافئة والانتظار نصف ساعه ومن ثم شطفه بالماء الدافىء والشامبو جيدًا.