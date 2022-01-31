40 ألف منفذ يبدأون صرف تموين فبراير غدًا

يبدأ 40 ألف منفذ متنوع بين بدالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية صرف المقررات التموينية المدعمة لشهر فبراير، والتي تبلغ 28 سلعة تموينية متنوعة.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

وأضاف كمال، في بيان، أن المصيلحي شدد على مديري المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن 40 ألف منفذ متنوع بين بدالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية سيبدأون اليوم السبت في صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم، بعد أن قاموا باستلام استعاضات الربع الأول من يناير، مشيرا إلى أن الوزارة والمديريات سيوجهون حملات على منافذ الصرف والمخابز غدا، مشيرا إلى أن كل مخبز لديه رصيد استراتيجي من الدقيق لمدة ثلاثة أيام.

وشهدت قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر يناير 2022، والتي سيتم بدء صرفها للمواطنين المستحقين للدعم التمويني على منظومة الدعم التمويني، بداية شهر يناير ا 2022، ضمن مستحقات شهر يناير للمواطنين حاملي بطاقات التموين الذكية ارتفاعا في أسعار عدة سلع من بين السلع المدرجة على القائمة مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما شهدت قائمة السلع انخفاض لسعر الفول، حيث سجل سعر كيس الفول المعبأ وزن 500 جرام مبلغ 7.50 للمستهلك بدلا من 9.90 جنيه للشهر الماضي.

ولم تضم قائمة السلع للشهر الحالي 4 سلع وهي"الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو"، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تغيير أسعار السلع المقرر صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية أول ديسمبر وطرحها 28 سلعة تموينية بعد إضافة 4 أنواع من البسكويت.

أسعار السلع على البطاقة التموينية بدءًا من يناير 2022:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 9 جنيهات.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4.5 جنيه.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر ٢٤ جنيها.

8- جبنة 250 جم بسعر 5.90 جنيه.

9- جبنة 500 جم بسعر 10.90 جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 17.5 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 20 جنيه.

17 - دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7.5 جنيه.

18 - دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7.5 جنيه.

19 - صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

20- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

21- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

22- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

23- 800 جرام زيت خليط بسعر 20 جنيها.



24- بسكويت يويورز فانيليا سادة 40 جم بسعر 1 جنيه.

25- بسكويت يويورز ويفر أنواع 45 جم بسعر 2 جنيه.

26- بسكويت تومورو أنواع 80 جم بسعر 3 جنيهات.

27- بسكويت بوو أنواع 45 جم بسعر 3 جنيهات.

28 - فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.