الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلى ميل» عن محمد صلاح: كان فى أفضل حالاته بمباراة المغرب

محمد صلاح
محمد صلاح

أشادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأداء لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم العالمي محمد صلاح.

واعتبرت الصحيفة أن محمد صلاح كان في أفضل حالاته على الإطلاق في مباراة الأمس التي عقدت بين المنتخب المصري ونظيره المغربي في ربع نهائي مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وحققت مصر هدفين في مرمى المنتخب المغربي، بينما حقق المغرب هدفًا واحدًا، حيث قدم صلاح الهدف الواحد بينما كانت تمريرة صلاح لتريزيجيه هي السبب في تحقيق تريزيجيه الهدف المصري الثاني.

وقالت الصحيفة البريطانية إن صلاح يتمتع بموهبة وعزيمة غير طبيعية وكبيرة للغاية، كما أنه نال الكثير من الإشادات من المشجعين حول العالم.

وقالت الصحيفة إن المشجعين يشيدون بمحمد صلاح، لاسيما وقد قاد الملك المصري منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بمساعدة ساحرة من جانبه.

وتابعت أن مهاجم ليفربول كان في المكان الصحيح ليرفع مستوى مصر بعد أن تقدم المغرب بركلة الجزاء المبكرة.

ورصدت الصحيفة بعضًا من الإشادات لصلاح من قبل مستخدمين موقع التواصل الاجتماعي تويتر: حيث وصف أحدهم صلاح بالأسطورة، وقال آخر: لقد قام صلاح بلحظات ساخرة لديه كل شيء.

 وقال آخر: محمد صلاح هو قائد الفريق، وأضاف آخر: صلاح مذهل والفريق بأكمله كان رائعًا.

يأتي هذا فيما أشادت مجلة لوبوان الفرنسية، في تقرير لها، بأداء المنتخب المصري أمس الأحد.

وقالت المجلة، في تقريرها: لقد أطاح فريق الفراعنة بأسود الأطلس بفضل كل من محمد صلاح وتريزيجيه، وتابعت: لقد روض الفراعنة مرة أخرى أسود الأطلس.

وأضافت: مصر ستواصل مغامراتها القارية، وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي. 

ووفقًا للمجلة الفرنسية فقد اختار المغرب إيقاعًا خاطئًا تمامًا وهو الأمر الذي استغلته مصر جيدًا في محاولات لتحقيق الأهداف حيث استحوذ الفراعنة على الكرة.

واختتمت: وعلى الرغم من النهاية المفعمة بالحيوية للمباراة، كان على أسود الأطلس أن ينحني منطقيًا أمام الفراعنة المصريين الذين سيواجهون الكاميرون في نصف النهائي.

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