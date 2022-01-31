تداول 1034 طن بضائع عامة ومتنوعة و274 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
شهدت موانئ البحر الأحمر تداول ١٠٤٣ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٧٤ شاحنة و٧ ملاكي، وشملت حركة الصادرات ٨٠٥ أطنان بضائع عامة و٢٤٠ شاحنة و ٦ ملاكي.
وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الواردات ٢٣٨ طن بضائع عامة و ٣٤ شاحنة و ١ ملاكي ويتواجد ٩ سفينة علي ارصفة الموانئ.
ووفقا لما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، غادر ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة ٨٣ شاحنة و ٣ ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١١١ شاحنة و ٣ ملاكي.
كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء وغادر السفينة سيناء والسفينة ايلة حيث تم استقبال ٣٤ شاحنة بحمولة ٢٣٨ طن بضائع عامة و ١ ملاكي وتصدير ٤٦ شاحنة بحمولة ٨٠٥ طن بضائع عامة.