إحالة شخص بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم الإثنين، إحالة شخص لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والأفيون بمطار القاهرة إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة، تهريب مادة الحشيش والأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وعن التفاصيل أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية قادم من ميلانو، وجرى تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 قطع من مادة الحشيش والأفيون المخدر مخبأة داخل جيوب ملابس الراكب.