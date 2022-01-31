الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ «البرهامية»: مقراتنا وساحاتنا لم تصاب بمكروه فى حريق الحسين

حريق الحسين
حريق الحسين

كشفت الطرق الصوفية اليوم الاثنين، أن حريق المشهد الحسينى الذى نشب مساء أمس، بعيد تماماً عن المقر القديم للمشيخة العامة للطرق الصوفية بشارع أم الغلام بميدان الإمام الحسين، وما أحترق هما "مضيفة الشيخ الشعراوى والشيخ الفشنى"  وبعض محلات البخور الأخرى فقط، ومقرات الصوفية لم تصاب بمكروه حيث لم تلحقها النيران بالرغم من قربها من "مضيفة الشعراوى".

وقال الشيخ أشرف البرهامى شيخ الطريقة البرهامية، إن الله حفظ مقرات وساحات الطرق الصوفية المتواجدة حول مسجد الإمام الحسين والتى يتم إستخدامها خلال مولد الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه، وهذا الحريق لم يصل إلى مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، ولم يصل إلى مقرات الطرق الصوفية داخل منطقة الحسين، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء. 

وتابع “البرهامى” فى تصريحات له:  أن الحريق عند نشوبه أصابنا جميعاً بالرهبة والزعر، خوفاً من وصول الحريق إلى داخل مقام ومسجد الإمام الحسين، وكذلك ساحات ومقرات الصوفية الأخرى المتواجدة حول المسجد، ولكن والحمدلله عندما وصلت الحماية المدنية وسيطرت على الحريق أطمأنت قلوبنا. 

فى سياق متصل، كشف الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة،مساء أمس،  أن الحريق الذي شب قبل قليل بمنطقة المشهد الحسيني بعيد تماما عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

وأضاف أن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق، موضحا أنه في طريقه الآن إلى المديرية لمتابعة الأمر عن قرب.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لاندلاع حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

شيخ البرهامية مقراتنا ساحاتنا تصاب مكروه حريق الحسين

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وائل لطفي

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