إلغاء زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى طوكيو

قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية ألغت زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون المقررة إلى اليابان في شهر فبراير المقبل؛ على خلفية التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا ومشاركته المزعومة في حفلات خلال فترات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في كسر لقواعد الإغلاق.

وكانت طوكيو ولندن ترتبان لهذه الزيارة في منتصف شهر فبراير المقبل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لكن المصادر قالت إن الحكومة البريطانية ألغت الخطة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ـــ في مؤتمر صحفي في طوكيو أوردته وكالة الأنباء اليابانية كيودوـــ "ليس من الصحيح أنه يتم الترتيب لزيارة رئيس الوزراء البريطاني جونسون".

وأضاف ماتسونو أن "اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بريطانيا التي تعد شريكا استراتيجيا عالميا لبلدنا ، وتأمل في تعزيز العلاقات من خلال مختلف الجهود".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز أمن أوروبا في مواجهة التهديد الروسي في أوكرانيا.

وقال جونسون، إن العرض الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قيد الدراسة حاليًا والذي سيرسل رسالة واضحة إلى الكرملين مفادها أننا لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار"، وفق ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وبالإضافة إلى زيادة عدد القوات، فإن مقر رئيس الوزراء في 10 داوننج ستريت، قال إن نشر القوات قد يشمل إرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا.

ويمكن أيضًا إرسال طائرات نفاثة سريعة وسفن حربية ومتخصصين عسكريين لحماية حلفاء الناتو، وفق رئيس الوزراء .

وقال "داونينج ستريت" إن النشر المحتمل من شأنه أن يعزز دفاعات الناتو ويدعم دعم المملكة المتحدة لشركاء دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويسافر إلى المنطقة المضطربة مطلع الأسبوع الجاري.