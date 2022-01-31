الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

السيارات المعروضة
السيارات المعروضة

تعقد فى الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 35 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج  ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل ( BMW ومرسيدس وأودى وفورد وفولكس وتويوتا واسبرانزا وجى ام سى  وهوندا.. ودراجة نارية).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام  العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين .

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الأخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية .

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وجميـع السيارات المباعـه بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت اشـراف الجهـه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشترى ولا يجوز إستخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير .

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .

وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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