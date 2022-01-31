إطلالة على جهد «العالم» في طرح مفهوم جديد لدور الأدب بمعرض الكتاب

استهل المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الندوة التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن فعاليات ملتقي الإبداع، للاحتفال بمئوية الناقد المفكر الراحل محمود أمين العالم بتوجيه الشكر إلي :"كل من فكر في الاحتفاء بالرمز الثقافي الكبير، رغم أية خلافات في وجهات النظر والرؤى السياسية والفكرية".

وأردف "شعبان": الأستاذ محمود أمين العالِم صاحب الإنسان موقف، والوعي والوعي الزائف في الفكر العربي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ولعلها أن تكون مُقدمة لإعادة الاعتبار إلى عدد كبير من مثقفينا ومُبدعينا ومفكرينا الكبار المُهملين، الذين تحتاج البلاد لأفكارهم ورؤاهم العميقة، في هذه الفترة الحرجة من حياتها، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف "شعبان" محمود أمين العالم المثقف الكبير، والكاتب المُشتغل بالفكر والفلسفة، والسياسي المرموق وُلد في 18 فبراير عام 1922، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس حتى رحل عن دنيانا في العاشر من يناير عام 2009.

و شارك في هذا اللقاء ثلاث من الشخصيات البارزة علمياً وثقافياً: الدكتورة "شهرت العالِم"، إبنة الراحل الكبير، ودراسة العلوم، والناشطة في الحركة الوطنية الديمقراطية لطلاب مصر في عقد السبعينيات وما تلاه، والمترجمة المتميزة. الدكتور صلاح السروي، الناقد الأدبي والأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور مجدى عبد الحافظ، أستاذ الفلسفة الحديثة والمُعاصرة بجامعات حلوان والسوربون والكويت.

وتناول المتحدثون في احتفالية مئوية الدكتور محمود أمين العالم، جانباً من سيرة حياة "العالم" الحافلة، ومعاركه الفكرية والثقافية والعلمية، وقد قدّم الدكتور "السروى" إطلالة متعمقة على جهد "العالم" في طرح مفهوم جديد لدور الأدب في المجتمع، وخاصةً المعركة الشهيرة حول كتاب "في الثقافة المصرية"، الذي صاغه مع رفيق دربه الدكتور عبد العظيم أنيس، وردود فعله المدوية في الواقع الثقافي المصري والعربي.

كما أبرز الدكتور مجدي عبد الحافظ، في مداخلته التي حملت عنوان "العلم والفكر والثقافة والفلسفة" في فكر محمود أمين العالم أبعاد رؤيته الفلسفية، في إطار الإشارة إلى رسالته للماجستير تحت عنوان: "فلسفة المُصادفة الموضوعية في الفيزياء الحديثة ودلالتها الفلسفية"، وملامح المشروع المجتمعي الحضاري" عنده.

وتميزت الندوة بالثراء والعمق والموضوعية في طرح الأفكار وعرض الآراء.

ويُشارإلى أن محمود أمين العالم، الذي وُلد بحي الدرب الأحمر الشعبي بالقاهرة، عاش عمره كله مُناضلاً اشتراكياً، ووطنياً صُلباً، ومُدافعاً عن مصالح الطبقات الشعبية، وتعرَّضَ للاعتقال والتعذيب والفصل عن العمل لسنوات طويلة، وعمل مُدَرِّساً للفلسفة بآداب القاهرة، ورئيساً لـ "المؤسسة العامة للكتاب"، ولمجلس إدارة "مؤسسة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية"، كما رأس مجلس إدارة "مؤسسة أخبار اليوم"، كما درَّسَ في جامعة أكسفورد، جامعة باريس، وجامعة عدن.

وكتب محمود أمين العالم وألف العديد من الدراسات المهمة في النقد الأدبي والسياسة والفلسفة، من أبرزها: "في الثقافة المصرية" (بالاشتراك مع الدكتور"عبد العظيم أنيس")، (1955)، "ثلاثية الرفض والهزيمة" (1985)، "مفاهيم وقضايا إشكالية" (1989)، توفيق الحكيم مُفكراً وفنّاناً" (1994)، مواقف نقدية من التراث" (1997)، الإبداع والدلالة: مُقاربات نظرية وتطبيقية" (1997)، "من نقد الحاضر إلى إيبداع المستقبل" (2001)، وغيرها من الكتب والدراسات القيّمة.