الهند تسجل 209 آلاف و918 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الهندية اليوم الاثنين، 209 آلاف و918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 41 مليوناً و302 ألف و440 حالة.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية أن السلطات الصحية سجلت أيضا 959 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 495 ألفا و50 حالة، وأنه تم تسجيل 262 ألفا و628 حالة تعاف جديدة من الوباء خلال الساعات الماضية، فيما بلغت الحالات النشطة 53 ألفاً و669 حالة.

وكانت أعلنت صحيفة إنديان إكسبريس الهندية، عن رفع العديد من الإجراءات الاحترازية والقيود في العاصمة الهندية دلهي، إثر انخفاض حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم رفع حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع، والقيود الفردية الزوجية في الأسواق في دلهي.

وأوضحت الصحيفة الهندية، في تقريرها، أنه مع ظهور علامات التراجع في الموجة الثالثة من جائحة الفيروس التاجي في العاصمة الهندية دلهي، قررت هيئة إدارة الكوارث في دلهي إلغاء العديد من قيود كوفيد- 19، بما في ذلك حظر التجول في نهاية الأسبوع وقاعدة الفردي الزوجي في الأسواق، كما تم السماح بفتح قاعات السينما بنسبة 50%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.